Дрова по приемлемой цене, но без покупателей: чем удивил Лукашенко польский рынок

БелТА: Лукашенко удивился отказу поляков закупать дрова в Белоруссии

Общество

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о нежелании польских компаний закупать дрова и пеллеты в соседней республике. По его словам, древесина в последнее время подорожала в Польше и Литве, однако это не побуждает польских покупателей обращаться к белорусским поставщикам, сообщает БелТА.

Лукашенко указал на рост цен на древесину

Глава белорусского государства отметил, что древесина стала заметно дороже в соседних странах. При этом, по его словам, польские компании не спешат закупать белорусскую продукцию, несмотря на возможность приобретать ее по приемлемым ценам.

Лукашенко связал такую позицию с принципиальностью польских компаний и выразил удивление их нежеланием рассматривать предложения белорусской стороны.

Белорусские экспортеры переориентируются на другие рынки

По словам президента, если польские покупатели не заинтересованы в закупках, белорусские поставщики будут искать альтернативные направления сбыта.

Речь идет не только о дровах, но и о пеллетах и другой древесной продукции. Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона готова предлагать ее по приемлемым ценам, однако не намерена настаивать на сотрудничестве при отсутствии спроса.

Таким образом, дальнейшие поставки белорусской древесины будут ориентироваться на рынки, где найдутся заинтересованные покупатели.

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