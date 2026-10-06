Синоптики спрогнозировали дождь и до +15 градусов в Подмосковье 6 октября

Гидрометцентр: до +15 градусов ожидается в Подмосковье во вторник

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая]

Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь местами ожидаются в Москве и Московской области во вторник, 6 октября. Такой прогноз опубликован Гидрометцентром России.

В столице днем температура воздуха составит +12…+14 градусов, а ночью опустится примерно до +6. В Подмосковье днем ожидается от +10 до +15 градусов, в ночные часы местами похолодает до +4.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4–10 м/с. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 746–747 мм ртутного столба.

Ранее синоптик предупредила о дождях и похолодании на выходных.

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