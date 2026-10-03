Онищенко назвал ожирение одной из главных угроз здоровью россиян

Ожирение может представлять для здоровья россиян не меньшую проблему, чем сахарный диабет. По словам академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, лишний вес напрямую связан с нарушениями эндокринного обмена и может повышать риск развития диабета.

Ранее в НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова сахарный диабет назвали «неинфекционной пандемией». Комментируя ситуацию РИА Новости, Онищенко обратил внимание на тесную связь между заболеванием и ожирением.

Академик отметил, что люди с избыточным весом находятся в группе риска по развитию диабета. По его словам, ожирение само по себе связано с нарушением работы эндокринной системы и обменных процессов в организме.

При этом Онищенко назвал еще одной серьезной проблемой для здравоохранения распространение онкологических заболеваний. По его словам, примерно треть случаев рака в мире связана с вирусными инфекциями.

В частности, академик обратил внимание на вирусные гепатиты B и C. Эти инфекции могут приводить к развитию рака печени, который, как отметил Онищенко, относится к заболеваниям, плохо поддающимся лечению.

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