Петр Дубров стал новым командиром Международной космической станции

Российский космонавт Петр Дубров принял командование Международной космической станцией, сменив американского астронавта Джессику Меир. Церемония передачи полномочий прошла на борту МКС и транслировалась NASA.

Передача командования

В ходе церемонии Меир передала Дуброву символический ключ от станции. После этого российский космонавт официально приступил к обязанностям командира МКС.

Дубров отметил символичность даты вступления в должность: 69 лет назад, 4 октября 1957 года, Советский Союз вывел на орбиту первый искусственный спутник Земли.

Российский космонавт возглавил станцию

Командование МКС предполагает координацию работы экипажа и обеспечение выполнения задач на станции. Передача полномочий между астронавтами проводится в рамках установленной процедуры при смене руководителя экипажа.