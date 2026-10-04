Петр Дубров стал новым командиром Международной космической станции

RT: Петр Дубров принял командование Международной космической станцией

Общество

Российский космонавт Петр Дубров принял командование Международной космической станцией, сменив американского астронавта Джессику Меир. Церемония передачи полномочий прошла на борту МКС и транслировалась NASA.

Передача командования

В ходе церемонии Меир передала Дуброву символический ключ от станции. После этого российский космонавт официально приступил к обязанностям командира МКС.

Дубров отметил символичность даты вступления в должность: 69 лет назад, 4 октября 1957 года, Советский Союз вывел на орбиту первый искусственный спутник Земли.

Российский космонавт возглавил станцию

Командование МКС предполагает координацию работы экипажа и обеспечение выполнения задач на станции. Передача полномочий между астронавтами проводится в рамках установленной процедуры при смене руководителя экипажа.

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