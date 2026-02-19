Летел к больной матери: как африканцы обвели вокруг пальца россиянина

Российский туст лишился крупной суммы, досрочно вернувшись из африканского отпуска к постели больной матери. Об этом рассказали представители туристической отрасли. Об этом пишет издание Profi Travel.

Мужчина приобрел тур на две недели и только заехал в номер, когда получил тревожные новости из дома. Близкому человеку потребовалось срочное хирургическое вмешательство, после которого за матерью нужен был постоянный уход. Россиянин принял решение немедленно вылететь обратно.

Как пояснил турагент, еще до того как клиент покинул отель, сотрудники передали администрации гостиницы все справки и выписки, подтверждавшие экстренность ситуации. Несмотря на наличие документов, руководство средства размещения отказалось делать перерасчет и возвращать деньги за оставшиеся дни отдыха.

Выяснились любопытные детали отъезда. Покидая гостиницу, путешественник сообщил персоналу, что улетает по причине изменения расписания рейсов. Позже мужчина признался: он просто не захотел посвящать посторонних людей в подробности своей личной жизни и проблемы со здоровьем матери.

Представитель отеля сослался на условия заключенного договора. В соглашении четко прописано, что аннуляция после заезда возможна только со стопроцентным штрафом. При этом турфирма полностью перевела оплату за проживание, поэтому вернуть средства гостиница уже не могла.

Ситуацию прокомментировала юрист Мария Чапиковская из альянса туристических агентств. Она пояснила правовой нюанс: законодательство позволяет туристу отказаться от поездки или ее части в любой момент. Однако закон не разделяет причины на уважительные и неуважительные и не обязывает отель или туроператора возвращать деньги, если они уже потрачены на фактическое бронирование. Таким образом, даже экстренная операция у родственника не является юридическим основанием для возврата средств за неиспользованные дни в отеле.