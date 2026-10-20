«Ловушка на высоте 10 тысяч метров». Самолет запросил посадку из-за застрявшей в туалете пассажирки

Рейс авиакомпании United Airlines, выполнявшийся 13 октября по маршруту Сиэтл — Ньюарк, едва не завершился экстренной посадкой. Причиной стала 69-летняя пассажирка, которая оказалась запертой в заднем туалете самолета Boeing 737 MAX 8 из-за неисправности замка. Это случилось примерно через 2,5 часа после вылета.

Попытки бортпроводников открыть дверь снаружи в течение 15 минут, в том числе с использованием бортовых инструментов, не дали результата. По нормам Федерального управления гражданской авиации США (FAA), механизм двери должен открываться снаружи, чтобы пассажиры не оказывались в ловушке.

Командир экипажа связался с диспетчерами и запросил экстренную посадку, направив самолет в аэропорт О'Хара. Во время снижения экипажу все же удалось открыть дверь и освободить пассажирку, в связи с чем посадка в Чикаго была отменена. Лайнер вернулся на крейсерскую высоту и продолжил рейс.

После приземления в Ньюарке женщину осмотрели медики у трапа. Ее состояние оценили как стабильное. Об инциденте сообщил авиационный портал Simple Flying.

Ранее сообщалось о том, что Skytrax назвал пять лучших авиакомпаний в эконом-классе в 2026 году.