Взрыв цен и дорогая еда: почему литовцы бросают родину ради Англии и ФРГ

В Литве зафиксирован худший показатель миграции населения за последние шесть лет. Страна столкнулась с переломным моментом, когда число граждан, покидающих республику в поисках работы и лучшей жизни, впервые за долгое время превысило количество возвращающихся. Эксперты предупреждают, что отрицательный баланс миграции грозит балтийскому государству тяжелейшими экономическими последствиями. Главными драйверами бегства литовцев стали взрывной рост цен на продукты и жилье, а также жесткая конкуренция с прибывающими мигрантами. Об опасной тенденции информирует национальный вещатель LRT.