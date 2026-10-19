Взрыв цен и дорогая еда: почему литовцы бросают родину ради Англии и ФРГ

LRT: литовцы массово убегают в ФРГ и Британию из-за цен и мигрантов

Общество

В Литве зафиксирован худший показатель миграции населения за последние шесть лет. Страна столкнулась с переломным моментом, когда число граждан, покидающих республику в поисках работы и лучшей жизни, впервые за долгое время превысило количество возвращающихся. Эксперты предупреждают, что отрицательный баланс миграции грозит балтийскому государству тяжелейшими экономическими последствиями. Главными драйверами бегства литовцев стали взрывной рост цен на продукты и жилье, а также жесткая конкуренция с прибывающими мигрантами. Об опасной тенденции информирует национальный вещатель LRT.

Что толкает литовцев к эмиграции

Стремительное ухудшение качества жизни заставило тысячи граждан искать работу в Западной и Северной Европе:

  • Экономический тупик: гигантские ценники на базовые продукты питания и неподъемная стоимость аренды и покупки жилья сделали жизнь в стране невыносимой для рабочего класса.
  • Давление иммиграции: местное население проигрывает конкуренцию за рабочие места прибывающим иностранным рабочим, согласившимся на демпинговые зарплаты.
  • Кто уезжает: наибольший урон понесло мужское население трудоспособного возраста. Основными направлениями для бегства стали Великобритания, Норвегия и Германия.

Предупреждения экономистов

Главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас заявил, что уход баланса миграции в минус стать чрезвычайно опасным сигналом для рынка труда и пенсионной системы страны.

Если литовские власти не остановят рост цен и не отрегулируют рынок труда, республика рискует окончательно лишиться квалифицированных кадров и моложеного трудоспособного населения.

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