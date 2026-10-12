«Целые корпуса стоят полупустые». В ОП предложили давать многодетным бесплатное жилье

Гриб предложил выдавать многодетным семьям квартиры из нераспроданного фонда

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой о предоставлении бесплатного жилья многодетным семьям. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению общественного деятеля, в стране необходимо запустить специальную программу, в рамках которой многодетные семьи смогут получить квартиры в многоквартирных домах на 15-20 лет безвозмездно. Гриб обратил внимание на то, что высокая стоимость жилья привела к тому, что целые корпуса и кварталы остаются полупустыми на протяжении многих лет.

«Считаю, что нам нужно сделать специальную программу по предоставлению бесплатного жилья на 15-20 лет в многоквартирных домах для многодетных семей. Сейчас из-за высокой стоимости жилья целые корпуса и кварталы стоят полупустые годами», — заявил он.

В качестве механизма реализации предложено использовать субсидированную аренду за счет государственных средств. Гриб пояснил, что многодетные семьи зачастую не имеют возможности оформить ипотеку на четырехкомнатную квартиру, а подобная мера позволит улучшить их жилищные условия.

Кроме того, заместитель секретаря ОП высказался за предоставление многодетным семьям ипотечных кредитов по ставке «под ноль процентов или минус 2%».

«Это необходимо сделать», — резюмировал Гриб.

Ранее сообщалось о том, что ипотека под 12% требует дохода 294 тыс. рублей в месяц.

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