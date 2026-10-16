Любовная ловушка в сети: как мошенническая группа лишила пенсионера здравого смысла

Необычный судебный процесс, раскрывший искусно организованную мошенническую схему, завершился в Австралии. Пожилой мужчина перед смертью составил завещание, в котором указал в качестве единственного получателя своей недвижимости интернет-знакомую, с которой ежедневно общался на протяжении многих лет. Однако после его кончины выяснилось, что наследницы в реальности никогда не существовало, а за ее цифровым образом скрывалась организованная группа злоумышленников. Об удивительных деталях дела и решении суда информирует издание YourLifeChoices .

Идеальный виртуальный роман и шантаж после смерти

История взяла свое начало в мае 2024 года, когда австралиец по фамилии Перрин решил официально оформить распоряжение своим имуществом.

На протяжении долгого времени пенсионер ежедневно поддерживал переписку с женщиной, представлявшейся Стеллой. Доверившись виртуальной собеседнице, мужчина указал ее в качестве главной бенефициарки и завещал ей свой жилой дом.

Развязка схемы: после смерти Перрина его родная дочь нашла контакты наследницы и попыталась связаться с ней, чтобы передать права на дом.

Реакция «Стеллы»: анонимный собеседник отказался предъявить документы, подтверждающие личность, взамен потребовав перевести денежные средства, после чего полностью удалил аккаунт и историю переписки.

Поняв, что столкнулась с аферистами, дочь умершего незамедлительно обратилась с иском в судебные инстанции.

Вердикт суда: вымышленный персонаж и права единственной дочери

Материалы дела внимательно изучила судья Трестон, которая пришла к однозначным выводам относительно природы интернет-знакомства.

«Я убеждена, что так называемая Стелла не является реальным человеком и никогда не существовала», — официально констатировала судья, указав на то, что за созданием романтического образа стояла профессиональная группа кибермошенников.

По итогам разбирательства само завещание признали юридически действительным, однако право наследования недвижимости и всего имущества умершего отца полностью передали его дочери как единственной законной бенефициарке. Также суд назначил ее официальным исполнителем воли покойного.