Токсичность может обернуться взысканием: какие правила общения вправе установить работодатель

Работодатель вправе привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за некорректное поведение с коллегами, если соответствующие требования закреплены в должностных обязанностях или локальных нормативных актах компании. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Какие правила общения может установить работодатель

По словам юриста, компания может закрепить во внутренних документах требования к поведению сотрудников, включая нормы морали и этики в отношениях с коллегами. Если работник нарушает эти правила, его действия могут рассматриваться как ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей.

При этом основанием для взыскания становится не сама по себе грубость, а нарушение установленных и доведенных до сотрудника требований. Это касается и случаев, когда человек провоцирует конфликты, игнорирует коллег или мешает рабочим обсуждениям.

Когда причиной взыскания может стать переписка

Поводом для мер воздействия могут стать негативные высказывания о коллегах в рабочем чате или при других сотрудниках. По словам Машарова, значение имеют правила компании и содержание сообщений: грубый тон, переход на личности и оскорбительная лексика могут свидетельствовать о нарушении внутренних требований.

Юрист также отметил, что суды нередко рассматривают сообщения в групповом рабочем чате как публичные, поскольку их видят несколько человек, даже если переписка ведется в закрытой группе.

Таким образом, возможность дисциплинарного взыскания зависит от содержания внутренних документов работодателя, ознакомления с ними сотрудника и обстоятельств конкретного нарушения.