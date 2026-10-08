Молодежь уезжает на Кавказ и Камчатку: куда отправляются за активными впечатлениями

Среди жителей Москвы наиболее востребованными форматами активного отдыха стали городские активности на открытом воздухе, сбор урожая и пеший туризм. Чаще всего для таких поездок выбирают Московскую область и Центральную Россию, сообщили REGIONS аналитики «Авито Путешествий» и «Авито Рекламы» по итогам опроса 10 тыс. россиян.

Какой отдых выбирают осенью

Самым популярным форматом стали городские активности на открытом воздухе — их выбирают 26% респондентов. Пеший туризм и трекинг предпочитают 21%, а сбор урожая, грибов и ягод — 24%.

Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще выбирают велосипедные поездки и бег, включая трейлраннинг. Велопрогулки отметили 17% представителей этой группы против 14% в среднем по опрошенным, а бег — 11% против 7%.

Шесть процентов молодых респондентов уже осенью готовы открывать горнолыжный сезон. Среди популярных направлений для этого эксперты называют Шерегеш, Большой Вудъявр и некоторые высотные трассы Красной Поляны.

Люди до 35 лет также чаще интересуются джиппингом, конными прогулками, парапланеризмом и скалолазанием. Такие активности набирают у них не менее 5% голосов, тогда как среди людей старше 45 лет — не более 2%.

Старшее поколение выбирает более спокойный отдых

С возрастом предпочтения смещаются в сторону менее экстремальных занятий. Сбор грибов выбирают 33% респондентов старше 65 лет, а рыбалку и охоту — 22% людей в возрасте от 45 до 54 лет.

При этом 42% участников опроса старше 65 лет вообще не планируют осенью активный отдых. Среди молодых людей от 18 до 24 лет таких 27%.

Около трети респондентов занимаются различными активностями два-три раза в месяц. При этом 30% людей старше 55 лет планируют физически активный отдых еженедельно.

Куда отправляются туристы

Наиболее популярными направлениями для активного отдыха стали Московская область и Центральная Россия — их выбирают 41% респондентов. Сюда отправляются ради походов, велопрогулок, рыбалки и других занятий на природе.

Молодежь чаще готова отправляться дальше от дома. Урал, Кавказ, Карелия, Дальний Восток и Камчатка набрали у респондентов 18–24 лет не менее 5% голосов.

На Урале туристы выбирают сплавы по Чусовой, Режу и Белой. На Кавказе популярны трекинговые маршруты в Адыгее, Приэльбрусье и Домбае. На Дальнем Востоке востребованы сплавы, экотропы и пешие маршруты, а Камчатка привлекает туристов джип-турами, восхождениями и походами в Налычевскую долину.

Что важно при выборе поездки

Главным фактором при выборе направления для активного отдыха стала погода и климат — комфортную температуру и отсутствие дождей назвали важными 35% опрошенных. Еще 33% ориентируются прежде всего на природу и ландшафты.

Молодые люди чаще обращают внимание на безопасность, связь, возможность получить помощь и наличие оборудованных маршрутов. Респонденты от 25 до 34 лет больше учитывают стоимость поездки, а после 45 лет возрастает значение погоды, природы и транспортной доступности.

Чаще всего осенью россияне отдыхают всей семьей с детьми или только с партнером — оба варианта выбрали по 29% участников опроса. Молодежь чаще путешествует с друзьями и организованными группами, включая клубы, туры и поездки с инструкторами.

Интернет влияет на выбор отдыха

Половина опрошенных считает, что онлайн-реклама влияет на выбор направления для активного отдыха. Еще 29% обращают внимание на рекламные предложения время от времени, а 21% принимают решение с учетом других факторов.

Почти треть респондентов — 31% — отмечает, что видит на площадках электронной коммерции рекламу квартир, гостевых домов, отелей и санаториев, соответствующую их интересам.