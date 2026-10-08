«Дно вместо воды». Премьер Чехии созвал экстренное заседание из-за засухи

Премьер Чехии Бабиш созвал правительство из-за экстремальной засухи

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Алексей Селиверстов]

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил о проведении срочного заседания правительства с участием экспертов и представителей аграрного сектора. Как передает Чешское радио, центральной темой встречи станет выработка мер по борьбе с экстремальной засухой, охватившей страну.

Решение было принято на фоне критической ситуации с водохранилищем Гусинец на юге республики, которое впервые в истории полностью пересохло. Этот инцидент стал последней каплей, вынудившей власти действовать.

Три летних месяца в Чехии стояла аномальная жара. Температура воздуха неоднократно поднималась выше 40 градусов Цельсия. Уровень воды в крупных реках, включая Лабе (Эльбу) и Влтаву, упал на несколько метров, достигнув отметки, критической для судоходства.

Сельскохозяйственный сектор несет крупные потери. Фермеры сообщают о гибели урожаев на полях и в садах.

Оппозиционные политики подвергли резкой критике действия кабинета министров. Они заявили, что правительство «проспало» начало кризиса и опоздало с принятием адекватных мер еще в текущем году.

Ранее сообщалось о том, что Чехия направит две бригады в Прибалтику при нападении России.

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