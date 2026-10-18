Статус безработного: кто получит 50% прожиточного минимума без учета доходов с 1 января

ТАСС: выплаты на детей в приграничье срочно пересчитают с 1 января 2026 года

Общество

Правительство РФ продлило и расширило действие льготного порядка назначения единого пособия на детей для семей, временно отселенных в безопасные районы из приграничных регионов. Новые правила освобождают заявителей от жестких проверок на уровень доходов, наличие недвижимости и транспорта в покинутых районах, а также позволяют получить деньги задним числом — за период с 1 января 2026 года. Детали правительственного постановления раскрывает агентство ТАСС.

Упрощенный порядок и льготы для приграничных семей

Новый механизм поддержки распространяется на жителей, покинувших опасные территории в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе.

  • Без учета имущества: при назначении выплат власти не будут учитывать лишние квартиры, дома или автомобили, оставшиеся на прежнем месте жительства.
  • Порог доходов: если родитель на момент подачи заявления числится безработным, проверка уровня среднедушевого дохода семьи применяться не будет. В этом случае пособие автоматически назначается в размере 50% от регионального прожиточного минимума.
  • Ретроспективные выплаты: деньги по обновленным правилам можно будет получить за весь период начиная с 1 января 2026 года. Кроме того, часть льгот по недвижимости и транспорту уже зарезервирована и на 2027 год.

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