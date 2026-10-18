Статус безработного: кто получит 50% прожиточного минимума без учета доходов с 1 января

Без учета имущества: при назначении выплат власти не будут учитывать лишние квартиры, дома или автомобили, оставшиеся на прежнем месте жительства.

Порог доходов: если родитель на момент подачи заявления числится безработным, проверка уровня среднедушевого дохода семьи применяться не будет. В этом случае пособие автоматически назначается в размере 50% от регионального прожиточного минимума.

Ретроспективные выплаты: деньги по обновленным правилам можно будет получить за весь период начиная с 1 января 2026 года. Кроме того, часть льгот по недвижимости и транспорту уже зарезервирована и на 2027 год.