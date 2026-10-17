Заявление Пухова: мэр Энергодара прокомментировал очередную атаку беспилотника

В городе Энергодаре зафиксирован очередной инцидент с применением беспилотной авиации. Украинский дрон совершил таран жилого многоквартирного дома, попав прямо во внутреннее помещение одной из квартир. В результате удара в здании оказались выбиты оконные блоки и частично повреждена фасадная конструкция, однако возникнования пожара удалось избежать. О последствиях атаки на гражданскую инфраструктуру информирует сетевое издание РИА Новости.