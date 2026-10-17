Заявление Пухова: мэр Энергодара прокомментировал очередную атаку беспилотника

РИА Новости: украинский беспилотник влетел в квартиру многоэтажки в Энергодаре

Общество

В городе Энергодаре зафиксирован очередной инцидент с применением беспилотной авиации. Украинский дрон совершил таран жилого многоквартирного дома, попав прямо во внутреннее помещение одной из квартир. В результате удара в здании оказались выбиты оконные блоки и частично повреждена фасадная конструкция, однако возникнования пожара удалось избежать. О последствиях атаки на гражданскую инфраструктуру информирует сетевое издание РИА Новости.

Подробности инцидента на улице Воинов-Интернационалистов

Официальную информацию о произошедшем опубликовал глава администрации города Максим Пухов в своем канале в мессенджере MAX.

  • Локация: удар пришелся по жилой многоэтажке, расположенной на улице Воинов-Интернационалистов.
  • Характер повреждений: БПЛА влетел непосредственно в жилое помещение одной из квартир. Взрывной волной и ударом выбило остекление, повреждены стены и элемент фасада.
  • Обстановка на месте: возгорания внутри помещения не последовало, профильные экстренные службы оперативно прибыли для осмотра территории.

Сведения о пострадавших среди жильцов дома и гражданского населения на данный момент не поступали.

Ситуация в городе и безопасность жителей

Энергодар регулярно подвергается атакам с использованием дронов и артиллерийских средств.

Городские службы и представители администрации продолжают обследование пострадавшего объекта для оценки ущерба и оказания необходимой помощи собственникам поврежденного жилья.

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