Заявление Пухова: мэр Энергодара прокомментировал очередную атаку беспилотника
РИА Новости: украинский беспилотник влетел в квартиру многоэтажки в Энергодаре
В городе Энергодаре зафиксирован очередной инцидент с применением беспилотной авиации. Украинский дрон совершил таран жилого многоквартирного дома, попав прямо во внутреннее помещение одной из квартир. В результате удара в здании оказались выбиты оконные блоки и частично повреждена фасадная конструкция, однако возникнования пожара удалось избежать. О последствиях атаки на гражданскую инфраструктуру информирует сетевое издание РИА Новости.
Подробности инцидента на улице Воинов-Интернационалистов
Официальную информацию о произошедшем опубликовал глава администрации города Максим Пухов в своем канале в мессенджере MAX.
- Локация: удар пришелся по жилой многоэтажке, расположенной на улице Воинов-Интернационалистов.
- Характер повреждений: БПЛА влетел непосредственно в жилое помещение одной из квартир. Взрывной волной и ударом выбило остекление, повреждены стены и элемент фасада.
- Обстановка на месте: возгорания внутри помещения не последовало, профильные экстренные службы оперативно прибыли для осмотра территории.
Сведения о пострадавших среди жильцов дома и гражданского населения на данный момент не поступали.
Ситуация в городе и безопасность жителей
Энергодар регулярно подвергается атакам с использованием дронов и артиллерийских средств.
Городские службы и представители администрации продолжают обследование пострадавшего объекта для оценки ущерба и оказания необходимой помощи собственникам поврежденного жилья.