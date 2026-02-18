Лысая голова и лосины: Симоньян впервые жестко прошлась по критикам внешности

Маргарита Симоньян, которая занимает пост главного редактора телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня», ответила на критику в свой адрес. Поводом для обсуждения стал внешний вид журналистки во время борьбы с онкологическим заболеванием. Своими пояснениями она поделилась в Telegram-канале.

Поводом для реакции стал комментарий одной из пользовательниц. Та написала, что Симоньян будто бы намеренно демонстрирует последствия болезни. По мнению автора сообщения, обтягивающие лосины при худобе и отсутствие волос выглядят некрасиво и похожи на крик или вызов окружающим.

В ответ главный редактор RT объяснила, что не пыталась никого эпатировать или оскорбить. Она рассказала, что ее фигура изменилась вовсе не из-за сильной худобы. Наоборот, за время прохождения химиотерапии женщина набрала пять лишних килограммов. Как пояснила Симоньян, онколог заранее предупреждал ее о таком побочном эффекте. Сбросить этот вес пока не получается.

Что касается прически, то волосы действительно выпали, и это также связано с лечением. Выбор одежды журналистка объяснила простым желанием комфорта. Лосины она надевает только в неформальной обстановке, так как считает их очень удобными.

Напомним, ранее Маргарита Симоньян уже рассказывала публике о деталях своей болезни. Она отмечала, что толчком к стремительному развитию недуга стал сильный стресс, из-за которого болезнь начала прогрессировать «ураганными» темпами.