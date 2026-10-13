Машины вытесняют людей. Почти 200 тысяч американцев потеряли работу из-за ИИ с 2023 года

С 2023 года в США почти 192 тысячи человек лишились работы по причине внедрения искусственного интеллекта, причем свыше 60 процентов увольнений пришлось на 2026 год. Об этом свидетельствуют данные американской консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, проанализированные РИА Новости .

Согласно информации компании, за указанный период искусственный интеллект стал причиной сокращения 192 тысяч сотрудников в США. Из этого числа 120,1 тысячи увольнений произошли в период с января по сентябрь текущего года, что составляет 21 процент от общего объема сокращений в стране за 2026 год.

Статистика демонстрирует ежегодный рост числа увольнений, связанных с ИИ. Если в 2023 году из-за искусственного интеллекта работу потеряли 4,2 тысячи американцев, то в 2024-м этот показатель вырос до 12,7 тысячи, а в 2025-м достиг 54,8 тысячи.

Максимальное количество сокращений по причине внедрения ИИ за последние два года зафиксировано в мае 2026 года — 38,6 тысячи человек.

Ранее Билл Гейтс сообщил, что в 2027 году человечество ждет много сюрпризов в киберсфере.