Машины вытесняют людей. Почти 200 тысяч американцев потеряли работу из-за ИИ с 2023 года

Challenger: ИИ стал причиной 192 тысяч увольнений в США с 2023 года

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

С 2023 года в США почти 192 тысячи человек лишились работы по причине внедрения искусственного интеллекта, причем свыше 60 процентов увольнений пришлось на 2026 год. Об этом свидетельствуют данные американской консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, проанализированные РИА Новости.

Согласно информации компании, за указанный период искусственный интеллект стал причиной сокращения 192 тысяч сотрудников в США. Из этого числа 120,1 тысячи увольнений произошли в период с января по сентябрь текущего года, что составляет 21 процент от общего объема сокращений в стране за 2026 год.

Статистика демонстрирует ежегодный рост числа увольнений, связанных с ИИ. Если в 2023 году из-за искусственного интеллекта работу потеряли 4,2 тысячи американцев, то в 2024-м этот показатель вырос до 12,7 тысячи, а в 2025-м достиг 54,8 тысячи.

Максимальное количество сокращений по причине внедрения ИИ за последние два года зафиксировано в мае 2026 года — 38,6 тысячи человек.

Ранее Билл Гейтс сообщил, что в 2027 году человечество ждет много сюрпризов в киберсфере.

Читайте также

В Госдуме призвали ввести общенациональный запрет на продажу вейпов

В Госдуме призвали ввести общенациональный запрет на продажу вейпов

Жители Подмосковья смогут подать заявку на конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти

Жители Подмосковья смогут подать заявку на конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти

Три оси и цена 15 млн рублей: в России продают необычный Toyota Hilux

Кишечная палочка в готовой еде: врач объяснил, когда стоит опасаться

Эксперт МФТИ назвал причины «омоложения» инсульта

Эксперт МФТИ назвал причины «омоложения» инсульта

Пять беспилотников за 15 минут: что произошло утром в Молдавии

Общественный транспорт Нижнего Новгорода прибавил 7% пассажиров

Общественный транспорт Нижнего Новгорода прибавил 7% пассажиров

Голодные медведи могут выйти к людям зимой: эксперты предупредили об опасности

Переработка червивых яблок с пользой: шеф-повар раскрыл 3 рецепта без сахара

Переработка червивых яблок с пользой: шеф-повар раскрыл 3 рецепта без сахара

Перевели деньги не тому человеку: какие шаги помогут добиться возврата

Штрафы за костры на дачах: эксперт рассказал, реально ли дачникам получить их

Штрафы за костры на дачах: эксперт рассказал, реально ли дачникам получить их

Председатель Мособлдумы оценил рекордную активность жителей Подмосковья на выборах

Председатель Мособлдумы оценил рекордную активность жителей Подмосковья на выборах

Добавьте mosregtoday.ru в избранное