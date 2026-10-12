Общественный транспорт Нижнего Новгорода прибавил 7% пассажиров

Общественный транспорт Нижнего Новгорода демонстрирует уверенный рост популярности. С начала года, по данным ЦРТС, пассажиры совершили более 184 млн поездок. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

За девять месяцев текущего года показатель достиг этой отметки, что на 7% превышает результат аналогичного периода прошлого года, когда было зафиксировано 171 млн поездок. Такой прирост говорит о том, что горожане все чаще выбирают автобусы, трамваи, троллейбусы и метро вместо личного транспорта, а сама система общественных перевозок становится более востребованной.

Отдельного внимания заслуживает сегмент льготных перевозок. По льготным картам с начала года совершено почти 69 млн поездок — это на 12,5% больше, чем годом ранее. При этом количество случаев оплаты проезда с использованием таких карт выросло более чем на 8% по сравнению с показателями прошлого года. Такая динамика свидетельствует не только о расширении числа получателей льгот, но и о том, что сама система оплаты становится удобнее и понятнее для пассажиров.

Рост пассажиропотока имеет несколько последствий. С одной стороны, он подтверждает эффективность транспортных изменений и повышение доступности общественного транспорта, с другой — увеличивается нагрузка на подвижной состав, требуются более частое обновление расписания, контроль за вместимостью и комфортом. Для городских властей это сигнал к тому, что нужно продолжать инвестировать в инфраструктуру, чтобы растущий спрос не обернулся давкой и снижением качества услуг.

Итоги девяти месяцев показывают устойчивую положительную тенденцию: общественный транспорт Нижнего Новгорода возвращает и приумножает свою популярность.

Ранее сообщалось, что ЦППК перевезла в Белоруссию более 62 тыс. пассажиров.