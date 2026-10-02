В Госдуме призвали ввести общенациональный запрет на продажу вейпов

Депутат Аксененко: розничную продажу вейпов нужно запретить по всей России

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

Депутат Госдумы Александр Аксененко выступил за полный запрет розничной продажи вейпов на территории России. По его мнению, действующие региональные ограничения необходимо заменить единым правилом для всей страны, пишет ТАСС.

Парламентарий напомнил, что ранее регионам предоставили право самостоятельно ограничивать торговлю электронной никотинсодержащей продукцией. Несколько субъектов уже ввели такие меры либо рассматривают возможность их принятия.

Аксененко считает, что запрет должен действовать на федеральном уровне, а соответствующее решение необходимо принять правительству России.

1 октября Госдума также приняла в первом чтении правительственный законопроект о раскрытии информации об ингредиентах табачной и никотинсодержащей продукции. Документ касается компонентов, которые способны усиливать никотиновую зависимость или оказывать токсическое воздействие на организм.

Ранее сообщалось, что опасная инфекция активно бродит по российскому региону.

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