Председатель Мособлдумы оценил рекордную активность жителей Подмосковья на выборах

Брынцалов: более 3 млн жителей Подмосковья отдали свои голоса на выборах 2026

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Прошедшая в Московской области избирательная кампания продемонстрировала высокую гражданскую активность и сплоченность жителей: участие в голосовании приняли свыше трех миллионов человек. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в разговоре с REGIONS подвел итоги выборов, назвав ключевым фактором успеха высокую явку и доверие граждан к государственному курсу.

По мнению главы подмосковного парламента, масштабный отклик избирателей стал прямой поддержкой политики президента и проявлением неравнодушия к судьбе страны. В текущих геополитических реалиях и на фоне проведения спецоперации такая консолидация общества послужила убедительным ответом на любые попытки внешнего давления и раскола.

Брынцалов обратил внимание на то, что кампания отличалась высокой конкуренцией и насыщенными дискуссиями, сохранив при этом полную прозрачность и легитимность. На участки массово приходили представители самых разных поколений и профессий — этот факт спикер считает прозрачным маркером социальной зрелости региона.

Результаты выборов задали четкий ориентир для дальнейшей законотворческой деятельности Мособлдумы. Как заверил председатель, парламентарии намерены выстраивать работу строго на основе обращения и просьб, поступивших от жителей во время предвыборных встреч. Ключевыми направлениями для областных властей остаются всесторонняя помощь участникам СВО и их близким, укрепление экономики, а также планомерное развитие социальной инфраструктуры.

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