Кишечная палочка в готовой еде: врач объяснил, когда стоит опасаться

Бактерии группы кишечных палочек в готовых продуктах могут свидетельствовать о нарушении санитарных требований, однако их наличие не обязательно приводит к тяжелому заболеванию, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Владимир Неронов.

Как бактерии попадают в готовую еду

Загрязнение продуктов может произойти из-за недостаточной термической обработки, неправильного хранения или попадания микроорганизмов во время приготовления.

Определить наличие кишечной палочки по внешнему виду или запаху блюда невозможно. Для выявления бактерий необходимы лабораторные исследования.

Какие симптомы могут возникнуть

Употребление зараженной пищи может привести к болям в животе, тошноте, рвоте, диарее и повышению температуры.

Тяжесть состояния зависит от вида и количества микроорганизмов, попавших в организм, а также от индивидуальных особенностей человека. В группе повышенного риска находятся дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Как снизить риск заражения

Для профилактики инфекций специалист рекомендует тщательно подвергать мясо термической обработке, соблюдать гигиену рук при приготовлении пищи и не оставлять готовые блюда надолго при комнатной температуре.