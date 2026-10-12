Эксперт МФТИ назвал причины «омоложения» инсульта

Сердечно-сосудистые заболевания, включая нарушения мозгового кровообращения, все чаще выявляют у молодых людей — и эта тенденция актуальна в том числе для России. О причинах Наука Mail рассказал заместитель исполнительного директора Института биофизики будущего МФТИ Александр Мелерзанов. По его мнению, дело прежде всего в образе жизни, а переломить ситуацию поможет пропаганда здоровых привычек с раннего возраста.

По данным американских исследователей, за последние 27 лет заболеваемость инсультом среди людей 20–54 лет выросла почти вдвое, хотя в целом по всем возрастам диагностируется реже. Авторы связывают это с гипертонией, диабетом, фибрилляцией предсердий и употреблением психоактивных веществ.

Мелерзанов подтверждает: тенденция характерна и для России, и связана она преимущественно с образом жизни. Улучшение диагностики позволяет быстрее оказывать помощь, но не отменяет самого факта развития инсульта.

По словам эксперта, огромную роль играют курение и употребление токсичных субстанций, включая психоактивные вещества. Не добавляет здоровья и некачественная пища с большим количеством сахара и животных жиров. Сочетание этих факторов, по сути, представляет собой высокорискованный образ жизни и приводит к плачевным результатам.

Переломить ситуацию, считает Мелерзанов, можно пропагандой здорового образа жизни и распространением моды на здоровье и правильное питание с самого раннего возраста. Такой тренд уже заметен в крупных городах.

Ученый советует внимательно следить за своим состоянием. Артериальное давление и частоту пульса можно контролировать простыми общедоступными средствами. Не стоит игнорировать диспансеризацию.

Специалист подчеркнул, что симптомы инсульта достаточно характерны, поэтому при нарушениях движений, мимики или речи, а также при длительной головной боли необходимо своевременно обращаться к врачу.