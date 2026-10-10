Три оси и цена 15 млн рублей: в России продают необычный Toyota Hilux

На российском сайте объявлений появилось предложение о продаже редкого трехосного пикапа Toyota Hilux Arctic Trucks AT35 6×6. Автомобиль выпустили в 2020 году, его пробег составляет 28 700 км. Владелец просит за машину 15 млн рублей и рассматривает варианты обмена.

Чем отличается трехосный Toyota Hilux

Пикап оснащен дизельным двигателем объемом 2,8 литра с индексом 1GD-FTV мощностью 177 л. с. Силовой агрегат работает в паре с автоматической коробкой передач.

По словам владельца, автомобиль не использовали для поездок по бездорожью — он эксплуатировался исключительно в городских условиях. Продавец также отмечает, что приобрести второй аналогичный экземпляр сейчас затруднительно из-за прекращения поставок рамы из Исландии.

На что готовы обменять редкий пикап

Стоимость Toyota Hilux Arctic Trucks AT35 6×6 установлена на уровне 15 млн рублей. Помимо продажи, владелец готов рассмотреть обмен на автомобили премиальных марок, в том числе Bentley, Ferrari, Range Rover или Lamborghini.

Также среди возможных вариантов обмена указана специализированная техника: погрузчики, бульдозеры, экскаваторы и самосвалы.