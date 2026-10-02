Жители Подмосковья смогут подать заявку на конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти

Жители Подмосковья смогут подать заявку на Всероссийский конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти, мероприятие направлено на поддержку общественно значимых инициатив и авторских проектов, связанных с исторической памятью и укреплением гражданской идентичности. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Участниками могут стать совершеннолетние граждане (физические и юридические лица) Российской Федерации и иностранных государств, направить материалы можно до 15 октября 2026 года включительно. Узнать другие подробности можно здесь.

Победители получат дипломы, которые дают право на приоритетное участие в проектах Национального центра, а также методическое и экспертное сопровождение, содействие в установлении партнерств, информационную поддержку и приглашение к участию в профильных форумах и образовательных программах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.