Голодные медведи могут выйти к людям зимой: эксперты предупредили об опасности

ТАСС: в регионах России зимой могут появиться голодные медведи-шатуны

Общество

Недостаток природных кормов во многих регионах России может привести к появлению голодных медведей-шатунов предстоящей зимой и весной. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко.

По его оценке, меры по регулированию численности хищников позволили сократить наиболее агрессивную часть популяции, однако риск встреч с медведями сохраняется.

Почему медведи могут выходить к людям

Сицко отметил, что осторожность потребуется не только зимой, но и после пробуждения животных от спячки. В течение примерно месяца после выхода из берлог медведи могут испытывать нехватку пищи. На севере страны этот период способен продлиться до конца мая.

Ранее председатель общественного совета при Минприроды России Александр Мясков сообщил ТАСС, что в октябре медведи будут активно искать пищу и набирать жир перед зимней спячкой. По его оценке, повышенная активность животных ожидается в ближайшие три-четыре недели.

В Сибири медведи подходят к жилым домам

Выходы медведей зафиксированы во всех регионах Сибири. Одной из причин называют плохой урожай кедрового ореха, который составляет значительную часть кормовой базы животных.

Наиболее сложная ситуация складывается в Восточной Сибири: дикие медведи приближались к школам и воинским частям, а также пытались проникнуть в жилые дома.

Эксперты призывают жителей регионов, где встречаются медведи, сохранять бдительность в ближайшие недели и после окончания зимней спячки животных.

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