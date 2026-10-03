Пять беспилотников за 15 минут: что произошло утром в Молдавии

Утром 3 октября в нескольких районах Молдавии произошли взрывы, после которых правоохранители обнаружили фрагменты беспилотников. Информация о происшествиях первоначально появилась в украинском Telegram-канале УС, однако позднее пролеты БПЛА и обнаружение обломков подтвердили молдавские военные и полиция, пишут Вести.

Взрывы произошли в нескольких районах

По данным полиции, сообщение о взрыве за пределами Каушан поступило около 07:50. На месте обнаружили густой дым и фрагменты беспилотника.

Еще обломки нашли возле Дубовки и Хынчешт. В районе села Крокмаз Штефан-Водского района произошел взрыв на винограднике рядом с сельскохозяйственным объектом. Там загорелась растительность, а в здании были повреждены окна. Пострадавших не сообщалось.

Молдавские власти зафиксировали пять беспилотников

Служба воздушных операций Национальной армии сообщила, что в промежутке между 07:45 и 08:00 воздушное пространство страны пересекли пять беспилотников. Их фиксировали вблизи Новых Анен, Штефан-Водэ, Хынчешт, Тудоры и Каушан.

Кроме того, полиция сообщила об обнаружении фрагментов беспилотника в Новоаненском районе — между селами Делакэу и Пухэчень. Таким образом, следы падения аппаратов зафиксировали сразу в нескольких районах страны.

Обстоятельства происшествий устанавливаются

Полиция и военнослужащие работают на местах и документируют произошедшее. Местных жителей призвали не приближаться к подозрительным предметам и обломкам и не пытаться перемещать их.