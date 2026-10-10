Перевели деньги не тому человеку: какие шаги помогут добиться возврата

При ошибочном переводе денег отправителю следует как можно быстрее обратиться в свой банк и официально зафиксировать операцию. Чем меньше времени прошло с момента отправки средств, тем выше вероятность, что банк сможет помочь на техническом или процедурном уровне. Об этом депутат Госдумы Антон Немкин рассказал в беседе с RT.

Какие документы нужно сохранить

Парламентарий рекомендует не ограничиваться устной консультацией службы поддержки. Необходимо направить в банк официальное обращение и сохранить подтверждение его подачи.

Также стоит собрать документы и сведения, связанные с переводом:

чек или платежное поручение;

выписку по банковскому счету;

данные об операции;

переписку с получателем, если она есть;

ответ банка на обращение.

Эти материалы могут понадобиться, если вернуть средства через банк не удастся.

Когда для возврата придется обращаться в суд

Если перевод уже исполнен и деньги поступили на счет другого физического лица, банк, как правило, не вправе списать их без согласия получателя. В такой ситуации правовым основанием для возврата может стать статья 1102 Гражданского кодекса России о неосновательном обогащении.

По словам Немкина, сам факт поступления денег на счет не дает получателю права оставить их себе. Если человек отказывается возвращать средства добровольно, отправитель может обратиться в суд. При этом потребуется доказать, что перевод был ошибочным, поэтому документы об операции имеют существенное значение.

Что делать при неожиданном переводе

Отдельно депутат предупредил об обратной ситуации: деньги поступили от неизвестного отправителя, после чего незнакомец просит вернуть их по указанным реквизитам.

В таком случае не следует самостоятельно переводить средства на счет, который прислали в сообщении или назвали по телефону. Такая просьба может быть частью мошеннической схемы.

Безопаснее уведомить свой банк и действовать в соответствии с его официальными инструкциями. Документальное подтверждение обращений и выполненных действий поможет снизить риск финансовых потерь.