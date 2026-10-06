ПП — убийцы зубов: названы главные враги улыбки среди «здоровых» продуктов

Стоматолог Милова заявила о вреде батончиков с протеином и смузи для зубов

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

Принято считать, что главный враг улыбки — сахар, а конфеты и шоколад безвозвратно губят зубы. Но в клинической практике стоматологи все чаще видят эрозию эмали и кариес у тех, кто строго следит за питанием. Об этом в беседе с RT напомнила врач-стоматолог-терапевт Мария Милова.

Опасность не только в сладости, пояснила специалист. Куда важнее высокая концентрация органических кислот и липкая текстура, из-за которой углеводы подолгу контактируют с зубами. Эксперт составила рейтинг «здоровых» перекусов, которые бьют по эмали сильнее десертов:

  • Батончики злаковые и протеиновые. Ради формы и текстуры в них добавляют сиропы, финиковую пасту, мед и соковые концентраты — пищу для кариесогенных бактерий. Вязкая консистенция застревает в бороздках и межзубных промежутках, где кислота часами разъедает ткани.
  • Сухофрукты и фруктовые чипсы. После обезвоживания сахаров в разы больше, а структура напоминает жевательные конфеты: прилипают к эмали и образуют пленку, которую слюне сложно смыть.
  • Комбуча. Полезна для кишечника, но во время брожения накапливает уксусную, глюконовую и молочную кислоту, из-за чего pH напитка падает.
  • Вода с лимоном и фреши. Лимонная кислота быстро воздействует на эмаль, со временем появляется чувствительность к холодному и горячему.
  • Смузи из ягод и зеленых яблок. Обволакивающая текстура задерживает напиток на зубах: кислоты снижают прочность эмали, а сахара подкармливают бактерии.

По словам Миловой, кислые напитки и смузи лучше выпивать за пять-десять минут, а не растягивать на часы, желательно через трубочку. Хорошо совмещать их с основными приемами пищи: слюна во время обеда работает как естественный буфер. Завершить перекус стоит «нейтрализатором» — кусочком сыра, глотком несладкого молока или жвачкой с ксилитом.

Чистить зубы сразу после еды врач не советует: размягченную кислотой эмаль легко повредить. Лучше подождать 30—40 минут, пока слюна восстановит минеральный баланс, а для ускорения просто ополоснуть рот водой.

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