«Банки.ру» и Крымский мост: стало известно, как новые правила изменят поездки на полуостров

Поездка в Крым на личном автомобиле требует тщательной подготовки задолго до выезда, ведь на Крымском мосту действует 100%-й досмотр, а правила проезда здесь существенно строже, чем на обычных федеральных трассах. По данным канала «Крымский мост, оперативная информация», безопасность объекта диктует жесткие ограничения: по мосту не пустят электромобили, гибриды, а также любые грузовики массой более 1,5 тонны и цельнометаллические коммерческие фургоны. Ориентиром для инспекторов всегда служит свидетельство о регистрации (СТС) — если там указан тип «грузовой», машину развернут, даже если она едет пустой. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Для обычных путешественников на легковых седанах, минивэнах с посадочными местами или автодомах категории B путь открыт, но и здесь есть свои нюансы. Если вы едете с прицепом, общая технически допустимая масса вашего автопоезда не должна превышать 3,5 тонны. Отдельный порядок предусмотрен для эвакуаторов категории «Б»: они могут следовать по мосту только без прицепа и перевозить на платформе ровно одно транспортное средство, причем это не может быть электромобиль, гибрид или тяжелый грузовик. Велосипеды, багги и электросамокаты нельзя везти на внешних креплениях — их придется прятать в салон, прицеп или ставить на лафет.

Сама процедура контроля зависит от того, как упакован ваш багаж. Машины с компактными вещами, которые помещаются в рамки интроскопа 60 на 70 сантиметров, отправляют на быстрый ручной досмотр. Если же в салоне есть негабарит — например, холодильник, микроволновка или детская коляска, — автомобиль в обязательном порядке заедет на стационарный инспекционно-досмотровый комплекс (СИДК). Чтобы не терять часы в очереди, эксперты советуют паковать вещи по принципу ручной клади: минимум мелких пакетов, все собрано в крупные сумки, салон и багажник не должны быть завалены вещами. При этом провозить бытовую технику, до 100 литров жидкостей и даже травматическое оружие с разрешением можно, а вот электросамокатов и устройств с батареями разрешено не более двух штук, при условии что размер каждого элемента питания укладывается в 515×225×225 мм.

Главное правило перед стартом — проверить актуальность данных в официальных каналах. Ограничения могут меняться, а на трассе А-289, ведущей к мосту, с апреля введена плата за проезд. Кроме того, стоит учитывать, что при сигнале тревоги движение полностью останавливается, и покидать автомобиль на площадке досмотра категорически запрещено.

Ранее инфоцентр выпустил инструкцию на случай ЧП на Крымском мосту.