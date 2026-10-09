Агроном назвал цветы, которые выживут даже у новичка

Агроном Бессарабов посоветовал подбирать цветы под особенности квартиры

Общество
Садовый центр «Красная Нива» в Долгопрудном

Фото: [Садовый центр «Красная Нива» в Долгопрудном/Медиасток.рф]

Начинающим цветоводам стоит отказаться от капризных орхидей и калатей в пользу более неприхотливых растений. Об этом в беседе с VSE42.Ru рассказал агроном Николай Бессарабов. По его словам, новичкам лучше выбирать культуры, которые легко адаптируются к условиям квартиры.

В первую очередь эксперт советует обратить внимание на сансевиерию, хлорофитум, замиокулькас, спатифиллум и фикусы. Хорошо подойдут и бромелиевые. Такие растения устойчивы к ошибкам в уходе и отлично подходят для первой домашней коллекции.

А вот калатеи, антуриумы и некоторые виды орхидей, наоборот, требуют более серьезного подхода. Им необходим стабильный уровень влажности, правильное освещение и точное соблюдение режима. Без опыта такие цветы, скорее всего, погибнут.

Главный принцип домашнего садоводства, по словам Бессарабова, — подбирать растения именно под условия квартиры и соблюдать баланс света, воды и питания. Эксперт подчеркнул: даже на небольшом подоконнике можно вырастить свежую зелень и красивые цветы, получая удовольствие от самого процесса.

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