Ток, лазер и облучение: Минздрав утвердил новый стандарт лечения депрессии у россиян

Минздрав утвердил новый стандарт лечения депрессии у россиян с применением тока

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

Министерство здравоохранения обновило стандарт диагностики и лечения депрессивных расстройств у взрослых. Документ заметно расширяет перечень методов терапии. Вместе с экспертами MSK1.RU выяснил, что именно добавили и как это отразится на пациентах.

Главная цель масштабного документа — систематизировать помощь при диагнозе «депрессивный эпизод» независимо от пола пациента. Терапия может проходить амбулаторно, в дневном стационаре или круглосуточно, в плановой либо экстренной форме.

Помимо традиционных таблеток и бесед с психотерапевтом, в обновленный перечень вошли дополнительные методики, к которым прибегают, когда стандартные медикаменты не дают эффекта. Среди них значатся как проверенные временем технологии, так и спорные процедуры.

Эксперты — клинический психолог Анастасия Хелемеля и психиатр Мария Касперович — пояснили, с чем именно столкнутся пациенты и какие инструменты теперь официально есть в арсенале врачей.

Что включает новый стандарт:

  • Расширенная диагностика. Перед назначением серьезных препаратов пациента теперь обязаны показать не только психиатру, но и терапевту, неврологу, офтальмологу, урологу или акушеру-гинекологу для исключения рисков. Также в список вошел развернутый спектр анализов крови, мочи, тесты на ВИЧ, сифилис и гепатиты.
  • Современные лекарства. Документ прописывает усредненные суточные и курсовые дозы актуальных антидепрессантов (включая СИОЗС), однако конкретную схему подбирает исключительно лечащий врач индивидуально.
  • Аппаратные и немедикаментозные методы. Наряду с привычной транскраниальной магнитной стимуляцией (ТМС) и электросудорожной терапией (ЭСТ), в список добавили электропунктуру, КВЧ-терапию, лазеротерапию, ультрафильтрацию крови и имплантацию стимуляторов блуждающего нерва.

Специалисты отмечают, что у разных методов радикально отличается доказательная база. По словам Марии Касперович, транскриниальная магнитная стимуляция и светотерапия доказали свою эффективность при резистентных и сезонных формах депрессии, тогда как ЭСТ незаменима в тяжелых ситуациях, когда требуется быстрый результат. В то же время Анастасия Хелемеля подчеркивает, что такие процедуры, как КВЧ-пунктура, ультрафильтрация или лазер, обладают слабой доказательной базой, а частота их реального назначения в клиниках ничтожно мала (например, электропунктуру назначают лишь примерно одному из 12 300 пациентов).

Врачи напоминают: депрессия по-прежнему лечится в первую очередь психотерапией и фармакотерапией. Аппаратные методики остаются лишь редким вспомогательным инструментом для сложных клинических случаев, а вовсе не заменой стандартным таблеткам.

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