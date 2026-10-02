Россиянин пережил клиническую смерть в машине «скорой» и выжил

Сургутские врачи скорой помощи спасли 66-летнего пациента, пережившего клиническую смерть. Мужчина поступил с вызовом ранним утром — жаловался на сильную боль в груди и низкое давление. Об этом пишет ugra-news.ru со ссылкой на информацию от директора департамента здравоохранения Югры Романа Паськова.

Бригада приехала через восемь минут. Пациент испытывал сильную боль за грудиной, ему не хватало воздуха, он чувствовал слабость и покрылся холодным потом. ЭКГ подтвердила инфаркт миокарда, осложненный кардиогенным шоком.

Медики начали действовать немедленно: стабилизировали состояние, боль отступила, и мужчину отправили в Кардиодиспансер. Однако по дороге он потерял сознание. Монитор зафиксировал фибрилляцию желудочков — клиническую смерть.

Реанимацию начали прямо в машине: непрямой массаж сердца и дефибрилляция. Через две минуты сердечный ритм восстановился, пациент пришел в себя. В стабильном состоянии его передали врачам Кардиоцентра. Курс лечения завершился успешно, и мужчину выписали домой.