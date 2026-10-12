В Красногорске продолжается практика встреч в формате выездной администрации

Общество

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]

В Красногорске продолжается практика выездных инспекций: представители администрации предпочитают решать бытовые вопросы жителей прямо на месте, а не через долгую переписку. Очередной такой диалог прошел в Ново-Никольском, где первый заместитель главы округа Наталья Тимошина лично оценила порядок на улицах и выслушала локальные запросы горожан.

Формат «выездных администраций», запущенный по инициативе главы муниципалитета Дмитрия Волкова, регулярно доказывает свою практическую пользу. Заместители руководителя округа выезжают во дворы, чтобы увидеть реальную картину.

На этот раз в фокусе внимания оказалась территория Ново-Никольского — улицы Благовещенская и Ткацкой фабрики. Общее состояние микрорайона инспекторы оценили как достойное и соответствующее нормам, однако без мелких бытовых недочетов не обошлось. Почти все просьбы, озвученные местными жителями, чиновники пообещали выполнить без задержек.

Как подметила Наталья Тимошина, подобное общение тет-а-тет давно стало привычным и удобным для всех: власти сразу фиксируют проблемные точки, а люди получают оперативную обратную связь без бюрократии.

Среди первых «быстрых побед» — установка новых урн для мусора (их пообещали смонтировать уже в течение недели) и санитарная опиловка разросшихся кустарников и деревьев. Все остальные предложения и замечания горожан также зафиксировали и отправили в работу профильным службам.

Актуально
Красногорск

Читайте также

На главной площади Волоколамска отпраздновали День воссоединения новых регионов с Россией

На главной площади Волоколамска отпраздновали День воссоединения новых регионов с Россией

Жителей Подмосковья предупредили о старте рассылки налоговых уведомлений

Жителей Подмосковья предупредили о старте рассылки налоговых уведомлений

Родители штурмовали школу и выбили калитку во время тревоги БПЛА

В Московской и Рязанской областях появились автобусы с видеозаставками по безопасности

В Московской и Рязанской областях появились автобусы с видеозаставками по безопасности

Челябинца задержали в Подмосковье по делу об обмане бойца СВО

Челябинца задержали в Подмосковье по делу об обмане бойца СВО

Октябрь на даче: садовод перечислила дела, которые нельзя откладывать

Октябрь на даче: садовод перечислила дела, которые нельзя откладывать

Циничная схема с инвалидом позволила россиянину обойти очереди на АЗС

Циничная схема с инвалидом позволила россиянину обойти очереди на АЗС

Председатель Мособлдумы оценил рекордную активность жителей Подмосковья на выборах

Председатель Мособлдумы оценил рекордную активность жителей Подмосковья на выборах

Подмосковные собаки стали героями фотовыставки «Лохматый пассажир» во Внуково

Подмосковные собаки стали героями фотовыставки «Лохматый пассажир» во Внуково

Всероссийские конкурсы по ПДД проведут в России ко Всемирному дню памяти жертв ДТП

Всероссийские конкурсы по ПДД проведут в России ко Всемирному дню памяти жертв ДТП

Выбор в сложнейших условиях: Путин высказался о референдуме в ЛНР и ДНР

Выбор в сложнейших условиях: Путин высказался о референдуме в ЛНР и ДНР

В Серпухове начнут выпускать новые виды картона

В Серпухове начнут выпускать новые виды картона

Добавьте mosregtoday.ru в избранное