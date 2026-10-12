В Красногорске продолжается практика встреч в формате выездной администрации

В Красногорске продолжается практика выездных инспекций: представители администрации предпочитают решать бытовые вопросы жителей прямо на месте, а не через долгую переписку. Очередной такой диалог прошел в Ново-Никольском, где первый заместитель главы округа Наталья Тимошина лично оценила порядок на улицах и выслушала локальные запросы горожан.

Формат «выездных администраций», запущенный по инициативе главы муниципалитета Дмитрия Волкова, регулярно доказывает свою практическую пользу. Заместители руководителя округа выезжают во дворы, чтобы увидеть реальную картину.

На этот раз в фокусе внимания оказалась территория Ново-Никольского — улицы Благовещенская и Ткацкой фабрики. Общее состояние микрорайона инспекторы оценили как достойное и соответствующее нормам, однако без мелких бытовых недочетов не обошлось. Почти все просьбы, озвученные местными жителями, чиновники пообещали выполнить без задержек.

Как подметила Наталья Тимошина, подобное общение тет-а-тет давно стало привычным и удобным для всех: власти сразу фиксируют проблемные точки, а люди получают оперативную обратную связь без бюрократии.

Среди первых «быстрых побед» — установка новых урн для мусора (их пообещали смонтировать уже в течение недели) и санитарная опиловка разросшихся кустарников и деревьев. Все остальные предложения и замечания горожан также зафиксировали и отправили в работу профильным службам.