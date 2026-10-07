В Московской области ветераны СВО смогут освоить профессию по изготовлению протезов

В Московской области ветераны специальной военной операции смогут освоить профессию по изготовлению протезов, по завершении курса им помогут с трудоустройством: подберут подходящие вакансии или окажут содействие в оформлении социального контракта. Программу организует депутат Мособлдумы от фракции «Единая Россия», основатель реутовского Центра ортопедии и протезирования Андрей Лазарев, она стартует 1 декабря в Сергиевом Посаде на базе Национального центра реабилитации имени А. И. Мещерякова.

«Из-за тяжелых ранений многие герои СВО не смогут вернуться на те же рабочие места, с которых уходили на защиту страны. Но и сидеть на пенсии по инвалидности или соцвыплатах тоже большинство из них не собирается. У многих бойцов маленькие дети, которых нужно кормить, учить, поднимать. Наша команда готова организовать курс обучения и мастерскую здесь, в Сергиевом Посаде», — сказал депутат.

По его словам, у центра есть подобный опыт обучения, один из их пациентов, участник СВО Андрей Траньков теперь работает по новой специальности. Курс станет дополнением к существующим программам профобучения, там работают столярная и швейная мастерские, цех по изготовлению садовой мебели, кабинеты лечебного и классического массажа. Кроме того, были разработаны курсы по работе с искусственным интеллектом, сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами и инженерии.

Руководитель учреждения Сергей Захаров отметил, что обучение одновременно могут проходить до 140 человек, программы рассчитаны на четыре месяца. В конце слушатели получают диплом государственного образца.

В Подмосковье участникам СВО и их семьям по Народной программе «Единой России» доступны федеральные и региональные меры поддержки, в том числе им предоставляют медицинскую и психологическую помощь, бесплатное протезирование и обеспечение ортопедическими изделиями, санаторно-курортное лечение и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.