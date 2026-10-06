В Подмосковье приступили к восстановлению домов, пострадавших после атаки БПЛА

В Подмосковье приступили к восстановлению домов, пострадавших после ночной атаки БПЛА. В нескольких округах были повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили и хозяйственные постройки, по каждому адресу специалисты уже фиксируют ущерб и определяют необходимый объем помощи.

Так, в деревне Лыткино под Солнечногорском в нескольких квартирах выбило окна, остекление восстановят совместно с управляющими компаниями. В деревне Дурыкино повреждены 19 автомобилей.

В деревне Каменка Дмитровского округа были частично повреждены кровли двух домов. Еще один дом и забор пострадали деревне Пески.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/3

В Домодедово повреждения зафиксированы по 33 адресам — в частных домах и трех МКД. Пострадали остекление, фасады, кровли и автомобили. В многоквартирных домах специалисты уже закрыли тепловой контур, новые стеклопакеты установят на следующей неделе. Владельцам частных домов после оценки ущерба выплатят компенсации.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/3

В результате атаки в Сафонтьево, Дергайково, Торлопово, Горках и Ядромино под Истрой также повреждены 10 частных домов и хозяйственные постройки, местным жителям помогают восстановить остекление и утеплить дома. Основные работы должны завершить до 9 октября.

В СНТ «Машиностроитель» в Волоколамске приступают к ремонту кровли пострадавшего дома, перед заменой поврежденные окна временно закрывают.

Три частных дома пострадали на улице Дениса Давыдова в Серпухове, сотрудники администрации уже объехали все адреса, встретились с жителями и объяснили порядок оценки ущерба и получения компенсации. По одному дому заявление уже принято, по двум другим документы будут поданы в ближайшие дни. После этого на место выедет оценочная группа, а комиссия примет решение о материальном возмещении. Заявления рассмотрят в срок до 10 дней.

В Ступино повреждены шесть частных домов, после оценки ущерба жителям предоставят компенсационные выплаты.

Все пострадавшие адреса находятся на контроле глав муниципалитетов и профильных служб. Жителям окажут необходимую помощь в восстановлении поврежденного имущества.

О процессе восстановления имущества

Жителям региона напомнили, что для восстановления имущества необходимо оформить акт осмотра, предоставить документы на собственность и заключение независимой экспертизы о стоимости ущерба. После признания граждан потерпевшими администрация примет решение о проведении ремонтно-восстановительных работ либо предоставлении финансовой помощи. Полный пакет документов рассматривается в срок не более 10 рабочих дней.

Губернатор о ночной атаке

В ночь на вторник, 6 октября, Подмосковье подверглось атаке беспилотников, силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы над территорией области удалось уничтожить и подавить 185 БПЛА в 16 муниципалитетах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К сожалению, есть погибший. В поселке Радумля Солнечногорского округа в результате атаки погиб 20-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Сил семье пережить эту тяжелую утрату», — написал он.

Позже Воробьев сообщил, что количество погибших в результате одной из крупнейших атак БПЛА на Подмосковье этой ночью увеличилось до двух, в Барыбино в Домодедове спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину.

«Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всего в результате атаки пострадали девять человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

Губернатор подчеркнул, что экстренные и коммунальные службы ведут работы на всех территориях, чтобы помочь людям и приступить к восстановлению поврежденных домов. Он добавил, что главам муниципалитетов и профильным службам были даны необходимые поручения.