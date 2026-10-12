Отцы в декрете: свыше пяти тысяч жителей Нижегородской области получают пособие

В Нижегородской области набирает обороты тренд, который еще недавно казался экзотикой: все больше отцов официально уходят в декретный отпуск. По данным Соцфонда России, сегодня пособие по уходу за детьми до полутора лет получают 5420 мужчин. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Это не просто сухая цифра, а свидетельство того, что стереотипы о «женском» декрете постепенно размываются, а государственная поддержка становится все более гибкой и доступной для обоих родителей.

Оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком может не только мать, но и отец или другой родственник. Для этого достаточно подать заявление своему работодателю — дополнительные документы собирать не нужно, поскольку Соцфонд самостоятельно запрашивает все необходимые сведения. Размер выплаты привязан к среднему заработку и составляет 40% от него, но с ограничениями: минимум 10 837 рублей, максимум 83 021 рубль в месяц. Важная деталь: отец вправе досрочно выйти на работу и при этом продолжать получать пособие до достижения ребенком полутора лет. Первая выплата приходит в течение десяти рабочих дней после того, как работодатель передаст сведения в отделение СФР, а последующие — 8-го числа каждого месяца.

Такое решение имеет долгосрочные последствия для самих мужчин. Декретный отпуск засчитывается в страховой стаж отца и увеличивает его пенсионные коэффициенты. За каждый год ухода за первым ребенком начисляется 1,8 коэффициента, за вторым — 3,6, а за третьим и последующими — 5,4. Это значит, что даже временный уход с работы ради семьи не только не выбивает отца из пенсионной системы, но и добавляет ему баллов в будущем. Фактически государство стимулирует активное участие пап в воспитании детей, компенсируя это материально и социально.

Ранее сообщалось, кому еще можно оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет.