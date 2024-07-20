Мэр Краснодара предложил жителям приковать его наручниками к столбу

Мэр Краснодара Евгений Наумов приехал к вышедшим на акцию протеста горожанам и пообещал оставаться с ними до тех пор, пока все проблемы не будут решены.

«Я отсюда не уеду, пока не дадут электроснабжение. Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — сказал градоначальник на встрече.

В Краснодаре из-за аварии на электросети люди в нескольких домах остались без света и воды и вышли на акцию протеста, перекрыв движение.

Наумов сообщил, что работы по устранению неполадок ведутся, параллельно тянется новый электрокабель. Жителям обеспечили подвоз технической и питьевой воды.

Ранее сообщалось о проблемах с электричеством в регионах юга России из-за сбоя на Ростовской АЭС.