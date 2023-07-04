Минтранс Подмосковья рассказал об обстановке на дорогах региона вечером

В ведомстве уточнили, что сейчас движение затруднено в сторону области на Ленинградском, Новорижском, Володарском, Новорязанском, Носовихинском, Ярославском и Дмитровском шоссе, а также на съездах ЦКАД. Водителей призвали быть особенно внимательными и воздержаться от совершения резких маневров. Также автомобилистам напомнили о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на то, что в регионе отмечается общее снижение числа жалоб.