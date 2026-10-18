Мизерные успехи за миллиарды: почему науке пока не удается превзойти биологический потенциал

Для успешного продления активной и здоровой жизни человека медицине необходим экосистемный и комплексный подход к каждому пациенту. Об этом заявила кандидат медицинских наук, руководитель Медицинского научно-образовательного института (МНОИ) МГУ имени М. В. Ломоносова Мария Воронцова. По ее словам, современное человечество сталкивается с двумя ключевыми барьерами на этом пути: реализацией естественного биологического ресурса и пока неопределенными попытками превзойти природу. О научных выводах эксперта информирует сетевое издание Комсомольская правда .

Две фазы борьбы за долголетие: от профилактики к «победе над смертью»

В своем выступлении Мария Воронцова детально описала два ключевых этапа, с которыми сталкивается медицина при решении задачи продления жизни:

Первый этап — раскрытие естественного потенциала: реализация базового биологического ресурса, заложенного в организме природой. Эта задача успешно решается уже сегодня благодаря осознанному отношению граждан к собственному организму, превентивной медицине, регулярным осмотрам и системной профилактике.

Второй этап — выход за пределы биологии: попытка науки выйти за рамки природных ограничений. Эксперт подчеркнула, что, несмотря на колоссальные финансовые инвестиции в изучение фундаментальных теорий старения, реальные достижения в этой сфере пока остаются мизерными.

Научно доказанные факторы долголетия

Руководитель МНОИ МГУ отметила, что на данный момент в мире существует лишь несколько подходов к продлению жизни с абсолютно доказанной эффективностью.

На сегодняшний день самыми достоверными и подтвержденными наукой факторами долголетия остаются соблюдение умеренной низкокалорийной диеты и поддержание высокой социальной активности человека.