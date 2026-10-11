Врач развеял миф о пользе противовирусных препаратов в сезон ОРВИ

Большинство противовирусных средств, за которыми заболевшие привычно бегут в аптеку при первых симптомах простуды, не работают против сезонных инфекций. Популярные препараты не способны ускорить выздоровление при обычном ОРВИ, поэтому скупать их при легком недомогании — бессмысленная затея. Об этом «Газете.Ru» сообщил терапевт клиники Juvi Clinic Андрей Соловьев.

По словам специалиста, фарминдустрия создавала подобные медикаменты для точечного удара по конкретным угрозам — например, по штаммам гриппа А и B или COVID-19. В то же время осенний сезон простуд провоцирует колоссальное разнообразие других возбудителей: от риновирусов до аденовирусов. Создать универсальное лекарство против сотен этих микроорганизмов ученым пока не удалось из-за их изменчивости и количества.

Врач подчеркивает: лучшая стратегия при болезни — просто не мешать собственной иммунной системе. Организм человека без серьезных патологий вполне способен уничтожить инфекцию за 5–7 дней, если обеспечить ему правильные условия.

Для эффективного восстановления терапевт советует сосредоточиться на базовых вещах:

Интенсивное питье. Обычная вода, горячий чай или ягодные морсы помогают быстро вывести токсины, защищают от обезвоживания и разжижают мокроту, упрощая дыхание и откашливание.

Гигиена носоглотки. Промывание носа стерильными изотоническими растворами морской соли физически вымывает патогены, снимает заложенность и позволяет обойтись без вызывающих привыкание сосудосуживающих капель.

Контроль микроклимата. Влажность воздуха в помещении стоит держать на уровне 60%. В пересушенном помещении слизистая быстро теряет защитные свойства, а першение в горле лишь усиливается, провоцируя размножение бактерий.

Полноценный отдых. Сон и постельный режим жизненно необходимы, так как синтез защитных белков и антител требует от организма колоссальных энергозатрат.

Что касается жаропонижающих вроде ибупрофена или парацетамола, то их стоит доставать только при выраженном недомогании или высокой температуре. Сбивать показатели до 38–38,5 °C не рекомендуется — умеренный жар помогает организму естественным образом бороться с вирусной атакой.

В конечном счете терапевт подчеркивает, что борьба с легким недомоганием заключается исключительно в снятии симптомов и грамотной помощи собственному иммунитету. Если же заболевание протекает с осложнениями, врач настоятельно рекомендует не заниматься опасными аптечными экспериментами, а сразу идти на прием к специалисту.