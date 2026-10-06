Москва временно ограничила полеты: Нижний Новгород принял 14 рейсов

Аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов» во вторник принял 14 рейсов, которые направлялись в московские аэропорты из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столице. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла.

«Чкалов» стал запасным аэропортом

Нижегородский аэропорт использовали в качестве главного запасного для московского авиаузла. С пассажирами прибывших рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, им предоставляют еду и напитки.

Ограничения в Москве сняли

В настоящее время ограничения на полеты в столичных аэропортах сняты. Несколько перенаправленных рейсов уже вылетели, остальные готовятся к отправке в аэропорты назначения.