Москва временно ограничила полеты: Нижний Новгород принял 14 рейсов
«Чкалов»: 14 рейсов перенаправили из Москвы в аэропорт Нижнего Новгорода
Аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов» во вторник принял 14 рейсов, которые направлялись в московские аэропорты из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столице. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла.
«Чкалов» стал запасным аэропортом
Нижегородский аэропорт использовали в качестве главного запасного для московского авиаузла. С пассажирами прибывших рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, им предоставляют еду и напитки.
Ограничения в Москве сняли
В настоящее время ограничения на полеты в столичных аэропортах сняты. Несколько перенаправленных рейсов уже вылетели, остальные готовятся к отправке в аэропорты назначения.