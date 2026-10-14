Два дня на перезагрузку: турэксперт раскрыл, куда поехать и сколько это стоит

Больше трети россиян планируют взять полноценный отпуск осенью, однако короткие форматы отдыха остаются не менее востребованными: около 42 процентов туристов уезжают всего на два–три дня. Куда можно съездить на пару дней, чтобы перезагрузиться и отдохнуть, и во сколько это обойдется, « Вечерняя Москва » узнала у эксперта по туризму Игоря Блинова.

По его словам, межсезонье — это период с середины октября до середины декабря, между бархатным сезоном и новогодними каникулами, когда спрос на туры падает.

Эксперт добавил, что главная проблема заключается в том, что у России нет большого количества международных направлений, куда можно комфортно слетать на два–три дня с коротким перелетом. Даже Турция занимает в среднем 4,5 часа, поэтому для таких коротких поездок подходят только ближние регионы или страны СНГ. Средняя Азия или Восточная Азия отпадают из-за длительного перелета и джетлага: пока туристы перестроятся, им уже пора лететь обратно. Специалист подчеркнул, что если туристы живут в Центральной России, то они могут поехать в соседние области.

По его мнению, на машине классический маршрут — две столицы, Москва и Санкт-Петербург, между которыми жители регионов часто путешествуют. Самолетом доступны Калининград на западе, Урал и Западная Сибирь на востоке — Екатеринбург и Тюмень, куда лететь около 2,5 часа. Поездом или машиной можно отправиться в Подмосковье, выбрав загородные отели в зоне водохранилищ, например по Ленинградскому или Дмитровскому шоссе в сторону Завидова, а также посетить исторические города — Тулу, Коломну, Суздаль, Владимир.

Эксперт отметил, что в массовом сегменте туроператоры редко предлагают туры на две–три ночи: рынок построен на стандартных пакетах от 7 до 10 ночей. Поэтому в 85–90 процентах случаев туристы самостоятельно организовывают такие поездки. Так как это в основном самостоятельный туризм, цена зависит от билетов и выбранного жилья, а рынок пакетных туров здесь почти не работает.

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