Хрюкающие путешественники: В Петербурге поймали пятерых диких кабанов

В Петербурге поймали пятерых кабанов, гулявших по улицам

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Романова/Сгенерировано нейросетью]

В Приморском районе Санкт-Петербурга специалисты отловили пятерых диких кабанов, которые несколько дней перемещались по городским улицам. Об этом сообщили в городском комитете по природопользованию.

Появление животных в черте города фиксировалось накануне. Стадо заметили на проезжей части, тротуарах и газонах в районе Приморского шоссе. Животные не проявляли беспокойства и свободно передвигались среди транспорта и пешеходов. Один из кабанов погиб под колесами автомобиля.

Остальные животные после ночного перемещения самостоятельно ушли в лес. Позднее кабанов вновь зафиксировали в городской черте, после чего было принято решение о вмешательстве специалистов.

Ранее сообщалось о том, что число свиноводческих предприятий в РФ снизилось на 5,8%.

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