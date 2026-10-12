Миллиарды на дорогах и бегство из России: на экс-замглавы Ростовской области завели второе дело

Бывший заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев столкнулся со вторым уголовным расследованием. Следственные органы подозревают экс-чиновника в серьезном превышении должностных полномочий на посту, в то время как сам фигурант находится в розыске и может скрываться за пределами страны. Об этом сообщает rostovgazeta.ru .

Следователи возбудили в отношении бывшего замглавы Ростовской области Владимира Окунева новое уголовное дело, квалифицированное по части 3 статьи 286 УК РФ. Напомним, что первое дело против него завели в декабре 2025 года по статье о легализации незаконных доходов, после чего чиновника объявили в розыск. По оперативным данным правоохранителей, в настоящее время он может находиться в Армении.

Новое разбирательство касается дорожной сферы, уточняет ТАСС. Силовики установили, что экс-министр обеспечил видимость честной конкуренции при проведении 53 конкурсов на выполнение автодорожных работ. Это позволило искусственно удерживать стоимость контрактов на общую сумму почти в ₽2 млрд. В результате противоправной схемы Окунев, по версии следствия, получил незаконный доход, превышающий ₽1,9 млрд.

Часть этих средств — порядка ₽40 млн — была легализована через покупку грузовиков. Автомобили оформили на родственников, а затем через аффилированную компанию ООО «Транснеруд-Юг» передали в аренду государственному предприятию.

Финансовые проблемы преследуют не только самого бывшего чиновника, но и связанную с ним инфраструктуру. Ранее по иску Генпрокуратуры суд обратил в доход государства активы Окунева, его бывшего зама Светланы Шаповаловой и их близких на общую сумму свыше ₽700 млн, а в мае стартовала процедура банкротства «Ростовавтодора».

Напомним, Владимир Окунев возглавлял «Ростовавтодор» с 2016 года, в 2020 году встал во главе регионального Минтранса, а в конце 2021-го пошел на повышение в должность замгубернатора. В апреле 2024 года он покинул пост по собственному желанию.