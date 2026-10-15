Синоптик рассказал, когда в Москве может пойти первый снег

Синоптик Шувалов: первый снег может выпасть в Москве после 20 октября

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

Первый снег и заметное похолодание могут прийти в столицу в начале третьей декады октября — ориентировочно 21–23 октября. Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По оценке синоптика, в эти дни вероятность первого снегопада существенно возрастет. При этом устойчивого снежного покрова не ожидается: снег, скорее всего, будет лишь ненадолго появляться в воздухе.

Одновременно температура в Москве может значительно снизиться и приблизиться к нулевой отметке.

Шувалов подчеркнул, что прогноз пока не является стопроцентным: сроки и характер изменения погоды еще могут уточняться.

Ранее сообщалось, что ИИ отправил туристку в Пекине вместо спа-салона в колледж.

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