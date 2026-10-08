Отец-должник заплатил алименты только после контракта с Минобороны

В Югре отец-должник погасил ₽1,5 млн алиментов, подписав военный контракт

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Житель Нижневартовска, годами уклонявшийся от алиментов, полностью погасил задолженность в ₽1,5 млн после заключения контракта с Министерством обороны РФ. Права несовершеннолетней дочери восстановлены, арест с автомобиля должника снят, сообщает ugra-news.ru.

Исполнительное производство о взыскании алиментов вели приставы Нижневартовска и Нижневартовского района. Мужчина не реагировал на уведомления, воспитанием дочери не занимался и перечислял лишь символические суммы, при этом регулярно меняя работу.

Тогда пристав арестовал его автомобиль Cherry: машину изъяли, оценили и подготовили к продаже с торгов. Ранее должника уже привлекали по ст. 5.35 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей — суд назначил 40 часов обязательных работ. Наказание он отбыл, но выводов не сделал и снова накопил долг. На этот раз сумма выросла до ₽1 млн 539 тыс., что стало поводом для уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Перелом в истории наступил после того, как мужчина подписал контракт с Минобороны. Полученный доход позволил ему рассчитаться целиком: задолженность закрыта, права ребенка восстановлены, арест с иномарки снят.

Отметим, что в 2026 году приставы списали долгов участникам СВО и их семьям на сумму более ₽616 млн. В Югре для контрактников созданы все условия: регион сопровождает на этапе оформления и предлагает серьезные гарантии. С учетом федеральных и муниципальных мер поддержки общий размер выплат доходит до ₽4,1 млн, а годовой доход военнослужащего по контракту гарантированно составляет не менее ₽6,6 млн.

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