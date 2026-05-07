Розовый бутон — последний шанс: агроном из Подмосковья рассказал, как обработать яблони до цветения

Май в Подмосковье — горячая пора для садоводов. Яблони еще не зацвели, но бутоны уже налились и порозовели. Агроном из Подмосковья Леонид Суровцев в беседе с REGIONS объяснил, что фаза «розового бутона» — последний шанс для качественной обработки деревьев до начала цветения.

По словам эксперта, этот момент критически важен, потому что вредители уже проснулись и начали кормиться, но еще не добрались до цветов. Болезни также только активизируются. При этом пчелам нераскрывшиеся бутоны еще неинтересны, поэтому опрыскивание не навредит опылителям. Фаза длится от трех до семи дней в зависимости от погоды. Распознать ее просто: бутоны стали розовыми или розово-белыми, отделились друг от друга, но лепестки плотно сжаты.

В этот период агроном рекомендует использовать баковые смеси из фунгицидов (против парши, мучнистой росы, монилиоза) и инсектицидов (от цветоеда, тли, листовертки). Например, комбинацию «Хорус» плюс «Актара» или «Фуфанон». Препараты смешивают строго по инструкции, добавляя в теплую воду последовательно. Раствор используют в течение двух-трех часов после приготовления. Опрыскивают в сухую безветренную погоду, утром или вечером, при температуре от 10 до 25 градусов, тщательно обрабатывая обе стороны листьев.

Если фаза пропущена и яблоня уже зацвела, химические препараты применять нельзя — погибнут пчелы. Суровцев советует использовать биологические средства («Фитоверм», «Фитоспорин») либо дождаться окончания цветения и обработать сад по завязи размером с горошину. Главное правило: не травить цветущий сад химией, чтобы не лишиться опылителей на всем участке.

