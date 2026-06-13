Аномалия уходит: резкое похолодание накроет Москву за пять дней

Ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус предупредил, что температура опустится примерно на 10 градусов и окажется ниже климатической нормы. Жара спадет в воскресенье вместе с грозами. Об этом пишет РИА Новости.

Конец периода экстремального тепла

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что суббота стала последним днем изнуряющей жары в столичном регионе. Воздух в Москве прогрелся до плюс 29–31 градуса. При этом на западе Подмосковья уже активизировался холодный атмосферный фронт, принесший грозовые ливни и понижение температуры до отметок плюс 18–23 градуса.

Динамика на ближайшие дни

По словам синоптика, в воскресенье холодный фронт продолжит смещаться на восток и ливнями с грозами собьет жару на всей территории московского региона. Вслед за этим средний температурный фон в ближайшую пятидневку окажется на один-два градуса ниже климатической нормы. Относительно уходящего аномально жаркого периода похолодание составит порядка десяти градусов.