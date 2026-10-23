«Моральное уродство»: политик Гайдукевич осудил Крида за лонгслив с «Иди и смотри»

Политик Гайдукевич: поступок Крида с лонгсливом — «моральное уродство»

Общество

Поступок певца Егора Крида, появившегося в клипе в лонгсливе по мотивам военной драмы «Иди и смотри», назвал «моральным уродством» почетный председатель Либерально-демократической партии, полковник в отставке Сергей Гайдукевич.

В беседе с «Абзацем» он заявил, что подобный образ мог быть воспринят как неуважение к белорусам, пережившим войну. Политик допустил, что авторы видео могли осознанно выбрать такой визуальный прием, а зрители — отреагировать с отторжением. По его мнению, это демонстрация невежества и «морального уродства»: странно ожидать, что такая работа кому-то понравится и не вызовет нервного отторжения.

Гайдукевич назвал поступок «очень слабым» и «подлостью» по отношению к белорусскому народу, пережившему войны. Вопрос о возможной ответственности исполнителя, по его словам, должен решаться в соответствии с законом; конкретную меру наказания он называть не стал, отметив, что это не его компетенция. Решать будут люди, применяющие закон, заключил политик. Напомним, в клипе «Милый ублюдок» Крид появился в лонгсливе с постером по мотивам фильма «Иди и смотри»: главный герой Флера изображен с пирсингом и татуировками, а поверх горящей деревни размещен адрес московского магазина. Стоимость лонгслива составляла ₽38 600.

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