«Моральное уродство»: политик Гайдукевич осудил Крида за лонгслив с «Иди и смотри»

В беседе с «Абзацем» он заявил, что подобный образ мог быть воспринят как неуважение к белорусам, пережившим войну. Политик допустил, что авторы видео могли осознанно выбрать такой визуальный прием, а зрители — отреагировать с отторжением. По его мнению, это демонстрация невежества и «морального уродства»: странно ожидать, что такая работа кому-то понравится и не вызовет нервного отторжения.

Гайдукевич назвал поступок «очень слабым» и «подлостью» по отношению к белорусскому народу, пережившему войны. Вопрос о возможной ответственности исполнителя, по его словам, должен решаться в соответствии с законом; конкретную меру наказания он называть не стал, отметив, что это не его компетенция. Решать будут люди, применяющие закон, заключил политик. Напомним, в клипе «Милый ублюдок» Крид появился в лонгсливе с постером по мотивам фильма «Иди и смотри»: главный герой Флера изображен с пирсингом и татуировками, а поверх горящей деревни размещен адрес московского магазина. Стоимость лонгслива составляла ₽38 600.