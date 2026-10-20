Бочки, шланги и автоматика: как правильно слить воду перед холодами и не загубить трубы

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью/Наталья Надточая]

Осенью у дачников хватает забот: участок нужно подготовить к морозам. Если вовремя не слить воду из бочек и шлангов, лед разорвет трубы, а тяжелый снег сломает ветки деревьев и каркас теплицы. Как правильно законсервировать системы полива, поставить подпорки и подготовить теплицу, REGIONS рассказал подмосковный агроном Леонид Суровцев.

Сливаем воду

Первейшая задача — полностью избавиться от влаги во всех емкостях и трубах. Оставшаяся в бочках вода при замерзании расширится и разорвет пластик или металл. Шланги отсоединяют от кранов, поднимают один конец вверх и ждут, пока жидкость стечет. После этого их скручивают и убирают в сухое помещение. Автоматические системы полива продувают компрессором, чтобы в клапанах не осталось ни капли.

Ставим подпорки

Чтобы зимний снегопад не поломал плодовые деревья, опоры устанавливают заранее. Особое внимание — яблоням и грушам с обильным урожаем или длинными тонкими ветвями. Подойдут деревянные брусья или толстые ветки, а места соприкосновения с корой обязательно обматывают мягкой тканью, чтобы не повредить дерево.

Суровцев напомнил, что многие дачники забывают: снег идет всю зиму и намерзает на ветках, увеличивая их вес в десять раз. Если не поставить надежные подпорки осенью, весной сад можно не узнать — основные скелетные ветви будут вырваны.

Консервируем теплицу

Поликарбонатную конструкцию изнутри тщательно моют без агрессивной химии, чтобы убрать грязь и споры грибков. Все форточки и двери закрывают: так внутрь не попадет тяжелый влажный воздух, а каркас выдержит ветровые нагрузки. Разборную теплицу лучше снять и убрать в сарай до весны.

Агроном советует не лениться: открытое сооружение работает как парус на сильном ветру, а внутри копится конденсат, который за зиму разрушает металлические дуги не хуже ржавчины.

Финальная проверка

Перед отъездом проверьте, закрыты ли все краны на летнем водопроводе. Магистральные трубы, проложенные по поверхности, укутайте старыми одеялами или специальным утеплителем.

По словам Суровцева, грамотная осенняя консервация экономит дачникам огромные деньги и массу нервов. Потратив один выходной на слив воды и установку подпорок, весну вы встретите с целым садом и работающим водопроводом.

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