Нарушения были, но дело закрыли: родители доказывают вину медиков в гибели младенца

В Кемерове родители судятся из-за смерти младенца на ИВЛ

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

Центральный районный суд Кемерова принял к производству иск о компенсации морального вреда за смерть новорожденного. Истец требует взыскать с каждого из учреждений здравоохранения по ₽1,5 млн, настаивая на ненадлежащей медпомощи. Уголовное дело ранее прекратили, однако экспертизы выявили нарушения у персонала. Суд начал подготовку к разбирательству, сообщает VSE42.RU.

В Центральном районном суде города зарегистрирован иск, связанный с гибелью новорожденного ребенка. Информацию подтвердили в Объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Ответчиками выступают медицинские учреждения. Истец намерен взыскать с каждой организации по ₽1,5 млн — это компенсация морального вреда. По версии заявителя, помощь младенцу оказали не должным образом.

Как следует из материалов дела, сразу после появления на свет ребенок был активен. Однако в последующие дни у него появилась желтушность кожи, а при грудном вскармливании возникли трудности с глотанием.

«Из-за нарастающей дыхательной недостаточности младенца перевели на ИВЛ, однако спасти его жизнь не удалось», — приводит пресс-центр судов детали трагедии.

Ранее уголовное производство по этому случаю остановили — за отсутствием состава преступления. Но комиссионные судебно-медицинские экспертизы все же обнаружили нарушения в работе медперсонала. Специалисты пришли к выводу, что эти дефекты не стали прямой причиной гибели ребенка, но лишили его шансов на благоприятный исход.

Сейчас суд назначил подготовку дела к рассмотрению.

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